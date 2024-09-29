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Рыбин — о Кузнецове: ему надо перестать смеяться и сосредоточиться на игре

Рыбин — о Кузнецове: ему надо перестать смеяться и сосредоточиться на игре
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Бывший игрок СКА, «Витязя» и других команд КХЛ Максим Рыбин оценил травму нападающего СКА Евгения Кузнецова и вспомнил подобное повреждение плеча, полученное в своей карьере.

«Нужно понять, какой характер травмы у парня. То, что я видел, – это он вытянул две руки и пытался шайбу опустить сверху, после этого он ушёл в раздевалку. В 2012 или 2013 году я травмировал первый раз плечо. Будучи игроком «Витязя», я сделал операцию, во 2-м туре чемпионата играли с «Трактором». Там я силовой приём достаточно мощный сделал, даже больше, чем просто мощный. А здесь он просто поднял руки и после этого, типа: «Мне больно» и ушёл. Дай бог ему здоровья, ему надо перестать смеяться и сосредоточиться на игре», — цитирует Рыбина LiveResult.ru.

Предыдущие 10 лет Кузнецов отыграл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину». За СКА Кузнецов выступает с начала сезона. За девять проведённых матчей текущего сезона Кузнецов забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

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