Быков рассказал, почему тренерский штаб СКА справится с отсутствием Кузнецова из-за травмы

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков оценил травму Евгения Кузнецова и заявил, что тренерский штаб СКА сможет справиться с отсутствием одного из своих лидеров. Звёздный форвард получил травму в первом периоде матча с «Северсталью» (8:5) и выбыл на срок до двух месяцев.

«Конечно, для СКА это непростой момент, серьёзная потеря. Кузнецов – многофункциональная фигура для команды. И в плане игры, и с точки зрения развития молодых хоккеистов. Кроме того, и для болельщиков он стал значимым игроком. Думаю, тренерский штаб сможет правильно решить эту проблему. В частности, есть мотивационная составляющая – можно настраивать команду играть за себя и за того парня», — цитирует Быкова «ВсеПроСпорт».

За девять проведённых матчей текущего сезона Кузнецов забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.