Давыдов: есть клубы, которым защитник уровня Деанджело нужен намного больше, чем СКА

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов оценил приход в КХЛ бывшего защитника клубов НХЛ Тони Деанджело. Американский защитник в дебютном матче за СКА отметился тремя результативными передачами в игре с «Северсталью» (8:5).

«В первом матче он мне сразу понравился. Живенький мальчишка. Первые две смены — с поднятой головой, с большим объёмом катания. А после нашего, советского, паса на новичка Демидова мне всё стало ясно — приехал мастер.

Удивлён тому, что его забрал именно СКА. У Питера хорошая линия обороны — Никишин и Зайцев, которые мне очень нравятся, плюс более оборонительные столбы — Педан и Фальковский. Есть клубы, которым защитник уровня Деанджело нужен кровь из носу — во всяком случае намного больше, чем СКА. Почему они не подсуетились? — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.ru.