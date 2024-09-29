Защитник «Спартака» Чайковски: люди в России мне ближе по менталитету, чем в Америке

Защитник «Спартака» Михал Чайковски поделился впечатлениями от жизни в Москве и заявил, что словацкий и русский народы очень похожи. Словацкий защитник некоторое время выступал в АХЛ, а с 2016 года выступает в КХЛ.

«Москва – очень классный город, красивый и очень чистый. Мне здесь очень нравится. Я живу в России уже 10 лет. Не могу сказать, что меня что-то здесь удивило. Словацкий и русский народы очень похожи.

Люди по менталитету здесь мне ближе, чем, например, когда я играл в Америке. Здесь у меня очень много хороших друзей», – цитирует Чайковски Sport24.

Всего в КХЛ Чайковски провёл 412 матчей, в которых набрал 182 (62+120) очка.