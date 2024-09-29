«Авангард» представил проморолик к дерби с новосибирской «Сибирью»

«Авангард» анонсировал дерби с «Сибирью» видеороликом, в котором показал процесс подготовки рядового болельщика к матчу. В видео отображены хоккеисты, которые выступали за оба клуба в своей карьере. Матч состоится 30 сентября и начнётся в 16:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно в официальной группе клуба в VK.

К дерби «Авангард» подошёл с действующей семиматчевой серией поражений. Омский клуб начал сезон с трёх побед подряд, в том числе обыграв «Сибирь» со счётом 2:1 в первом матче. 15 сентября «Сибирь» взяла реванш на своей площадке со счётом 4:1. Это будет третий матч из четырёх запланированных в этом сезоне.