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«Авангард» представил проморолик к дерби с новосибирской «Сибирью»

«Авангард» представил проморолик к дерби с новосибирской «Сибирью»
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«Авангард» анонсировал дерби с «Сибирью» видеороликом, в котором показал процесс подготовки рядового болельщика к матчу. В видео отображены хоккеисты, которые выступали за оба клуба в своей карьере. Матч состоится 30 сентября и начнётся в 16:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно в официальной группе клуба в VK.

К дерби «Авангард» подошёл с действующей семиматчевой серией поражений. Омский клуб начал сезон с трёх побед подряд, в том числе обыграв «Сибирь» со счётом 2:1 в первом матче. 15 сентября «Сибирь» взяла реванш на своей площадке со счётом 4:1. Это будет третий матч из четырёх запланированных в этом сезоне.

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