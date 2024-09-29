Евгений Аликин был заменён в первом периоде после трёх шайб от «Ак Барса»
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». После первого периода счёт 3:1 в пользу казанцев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2-й период
1 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 08:24 (5x5) 1:1 Бабенко (Кателевский, Дыняк) – 08:57 (5x5) 1:2 Кателевский (Дыняк) – 11:10 (5x5) 1:3 Коршков (Галимов, Миллер) – 15:33 (5x5) 1:4 Яшкин (Галимов, Петан) – 20:18 (5x4)
На 16-й минуте первого периода «Ак Барс» забросил три шайбы — отличились Егор Бабенко, Дмитрий Кателевский и Егор Коршков. Тренерский штаб «Автомобилиста» принял решение заменить голкипера Евгения Аликина на Владимира Галкина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, к этому матчу «Автмообилист» подошёл с четырёхматчевой серий побед, казанцы одержали пять побед кряду.
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