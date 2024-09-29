Евгений Аликин был заменён в первом периоде после трёх шайб от «Ак Барса»

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». После первого периода счёт 3:1 в пользу казанцев.

На 16-й минуте первого периода «Ак Барс» забросил три шайбы — отличились Егор Бабенко, Дмитрий Кателевский и Егор Коршков. Тренерский штаб «Автомобилиста» принял решение заменить голкипера Евгения Аликина на Владимира Галкина.

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Напомним, к этому матчу «Автмообилист» подошёл с четырёхматчевой серий побед, казанцы одержали пять побед кряду.