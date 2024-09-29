Плющев: Мичков всё доказывает на льду и пробивает себе место в составе «Филадельфии»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова в предсезонных матчах НХЛ. Россиянин отметился тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами в трёх предсезонных матчах.

«Молодой парень, который показывает достаточно зрелый хоккей. То, что ему поют столько дифирамбов, что поделать, у нас это любят. Иногда это переходит за рамки, но я могу сказать, что Матвей всё доказывает на льду и пробивает себе место в основном составе «Филадельфии».

На предсезонных турнирах надо показывать себя с такой стороны, чтобы у тебя было твёрдое место в основе», – цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».