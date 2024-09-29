Агент Кочеткова: по окончании текущего контракта Пётр будет претендовать на другие условия

Агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря «Каролины» Петра Кочеткова, поделился ожиданиями от игры российского голкипера в НХЛ. У вратаря действует контракт до конца сезона-2026/2027 с кэпхитом $ 2 млн.

«У меня никогда не было сомнений в этом парне. Мы начали с ним работать ещё до его совершеннолетия. Вместе пережили его переходы из Казани в Пензу, из Пензы обратно в Казань. Были такие команды, как «Сочи», «Витязь», СКА, «Торпедо». Поэтому я ни на секунду не сомневался, что у Пети должно всё получиться.

Теперь я уверен, что в этом году он станет ещё лучше. Мы с ним встречались, общались, и он понимает, что и как нужно там делать. Он профессионал и неглупый парень. Самое главное, чтобы не было травм. В том, что он покажет результат, я уверен. И со временем, когда этот не совсем хороший контракт закончится, он будет претендовать на другие условия», – цитирует Черных «РБ Спорт».