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Галимов за девять матчей сезона набрал столько же очков, сколько за весь прошлый чемпионат

Галимов за девять матчей сезона набрал столько же очков, сколько за весь прошлый чемпионат
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Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Для 25-летнего форварда это 10-е и 11-е набранные очки в сезоне в девяти матчах. Это столько же, сколько за весь прошлый сезон в 51 матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 08:24 (5x5)     1:1 Бабенко (Кателевский, Дыняк) – 08:57 (5x5)     1:2 Кателевский (Дыняк) – 11:10 (5x5)     1:3 Коршков (Галимов, Миллер) – 15:33 (5x5)     1:4 Яшкин (Галимов, Петан) – 20:18 (5x4)     2:4 Хрипунов (Да Коста, Голышев) – 45:37 (5x5)     2:5 Семёнов (Лямкин, Коршков) – 47:10 (5x5)     2:6 Сафонов (Коршков, Семёнов) – 54:32 (5x4)    

В прошлом сезоне Галимов отдал шесть результативных передач и забил пять голов. Всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард проводит в составе казанской команды. Всего в КХЛ в 318 матчах Артём набрал 109 (46+63) очков при показателе полезности «+28».

«Ак Барс» в матче с «Автомобилистом» может одержать шестую победу подряд в сезоне.

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