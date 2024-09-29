Галимов за девять матчей сезона набрал столько же очков, сколько за весь прошлый чемпионат

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Для 25-летнего форварда это 10-е и 11-е набранные очки в сезоне в девяти матчах. Это столько же, сколько за весь прошлый сезон в 51 матче.

В прошлом сезоне Галимов отдал шесть результативных передач и забил пять голов. Всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард проводит в составе казанской команды. Всего в КХЛ в 318 матчах Артём набрал 109 (46+63) очков при показателе полезности «+28».

«Ак Барс» в матче с «Автомобилистом» может одержать шестую победу подряд в сезоне.