«Ак Барс» продлил победную серию до шести матчей, переиграв на выезде «Автомобилист»
Поделиться
В эти минуты на льду стадиона «Уралец» в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Автомобилист» на своём льду проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 2:6.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 08:24 (5x5) 1:1 Бабенко (Кателевский, Дыняк) – 08:57 (5x5) 1:2 Кателевский (Дыняк) – 11:10 (5x5) 1:3 Коршков (Галимов, Миллер) – 15:33 (5x5) 1:4 Яшкин (Галимов, Петан) – 20:18 (5x4) 2:4 Хрипунов (Да Коста, Голышев) – 45:37 (5x5) 2:5 Семёнов (Лямкин, Коршков) – 47:10 (5x5) 2:6 Сафонов (Коршков, Семёнов) – 54:32 (5x4)
Шайбами в составе команды из Екатеринбурга отметились Максим Денежкин и Степан Хрипунов. У «Ак Барса» точные броски на счету Егора Бабенко, Дмитрия Кателевского, Егора Коршкова, Дмитрия Яшкина, Кирилла Семёнова и Ильи Сафонова.
«Ак Барс» одержал шестую победу подряд и седьмую в девяти матчах. В следующей игре команда Анвара Гатиятулина встретится дома с «Амуром» 2 октября.
«Автомобилист» проиграл впервые за четыре матча. 1 октября команда Николая Заварухина встретится с «Локомотивом».
Комментарии
- 29 сентября 2024
-
17:00
-
16:52
-
16:35
-
15:50
-
15:30
-
15:08
-
14:45
-
14:25
-
14:05
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:35
-
12:15
-
11:50
-
11:30
-
11:05
-
10:50
-
10:25
-
10:10
-
09:40
-
09:05
-
08:40
-
08:15
-
06:44
-
05:54
-
04:58
-
04:52
-
04:37
-
03:48
-
03:30
-
03:06
-
01:19
- 28 сентября 2024
-
23:45
-
23:14