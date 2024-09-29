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Автомобилист — Ак Барс, результат матча 29 сентября 2024, счет 2:6, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» продлил победную серию до шести матчей, переиграв на выезде «Автомобилист»
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В эти минуты на льду стадиона «Уралец» в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Автомобилист» на своём льду проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 2:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 08:24 (5x5)     1:1 Бабенко (Кателевский, Дыняк) – 08:57 (5x5)     1:2 Кателевский (Дыняк) – 11:10 (5x5)     1:3 Коршков (Галимов, Миллер) – 15:33 (5x5)     1:4 Яшкин (Галимов, Петан) – 20:18 (5x4)     2:4 Хрипунов (Да Коста, Голышев) – 45:37 (5x5)     2:5 Семёнов (Лямкин, Коршков) – 47:10 (5x5)     2:6 Сафонов (Коршков, Семёнов) – 54:32 (5x4)    

Шайбами в составе команды из Екатеринбурга отметились Максим Денежкин и Степан Хрипунов. У «Ак Барса» точные броски на счету Егора Бабенко, Дмитрия Кателевского, Егора Коршкова, Дмитрия Яшкина, Кирилла Семёнова и Ильи Сафонова.

«Ак Барс» одержал шестую победу подряд и седьмую в девяти матчах. В следующей игре команда Анвара Гатиятулина встретится дома с «Амуром» 2 октября.

«Автомобилист» проиграл впервые за четыре матча. 1 октября команда Николая Заварухина встретится с «Локомотивом».

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