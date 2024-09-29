«Ак Барс» продлил победную серию до шести матчей, переиграв на выезде «Автомобилист»

В эти минуты на льду стадиона «Уралец» в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Автомобилист» на своём льду проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 2:6.

Шайбами в составе команды из Екатеринбурга отметились Максим Денежкин и Степан Хрипунов. У «Ак Барса» точные броски на счету Егора Бабенко, Дмитрия Кателевского, Егора Коршкова, Дмитрия Яшкина, Кирилла Семёнова и Ильи Сафонова.

«Ак Барс» одержал шестую победу подряд и седьмую в девяти матчах. В следующей игре команда Анвара Гатиятулина встретится дома с «Амуром» 2 октября.

«Автомобилист» проиграл впервые за четыре матча. 1 октября команда Николая Заварухина встретится с «Локомотивом».