Панарин недоволен собой из-за интервью с критикой власти РФ пятилетней давности

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что сожалеет о своём интервью с критикой власти Российской Федерации. Оно было записано пять лет назад.

«Мы играем в хоккей. Да, кто-то занимается какими-то коммерческими проектами, одним, вторым… По-разному: когда-то успешными, когда-то — нет. Но основная профессиональная деятельность — это спорт, хоккей. Соответственно, зачем мне рекомендовать людям думать так, если я в целом не имею на это права вообще…

Как бы, наверное, право имею, хотя это большая ошибка. Представляете, многие молодые ребята 12-14 лет, для которых я являюсь успешным хоккеистом, начинают верить моим словам о судебной системе, к примеру. Но это же просто глупость. Потому что я не знаю, как договориться с собой даже. Может у меня быть мнение о судебной системе как у гражданина? Мнение может быть — на кухне говори его.

Я дал безответственное интервью? Безответственное, конечно. Сожалею? Ну, как бы так прямо уже громко сказать… Можно просто безответственно навязать неправильное мнение.

На тот момент я в судах ни в никаких не был — ни в Америке, ни в России. Что я сравнивал — непонятно. Сравнивал видео из YouTube 12-минутное. Ну, это же бредятина!» — сказал Панарин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».