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Губерниев — о травме Кузнецова: не думаю, что СКА сильно от него зависит в плане команды

Губерниев — о травме Кузнецова: не думаю, что СКА сильно от него зависит в плане команды
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о травме нападающего СКА Евгения Кузнецова. 32-летний форвард выбыл на два месяца после повреждения, полученного в матче с «Северсталью» (8:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4)     1:1 Зыков – 07:03 (5x5)     1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5)     3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5)     4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5)     5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)     6:2 Зыков (Деанджело, Галенюк) – 28:20 (5x5)     6:3 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 34:24 (5x5)     7:3 Глотов (Зыков, Педан) – 36:25 (5x5)     8:3 Грицюк (Глотов) – 39:18 (5x5)     8:4 Аймурзин (Ильин) – 47:18 (5x5)     8:5 Лишка (Пилипенко) – 54:50 (5x4)    

«Конечно, мы все радовались, когда Женя вернулся в КХЛ и начал приносить пользу СКА. Такие мастера нужны клубу, хочу пожелать ему здоровья. Не думаю, что СКА прям сильно зависит с точки зрения команды от Кузнецова, но в любом случае это весомая потеря. Притом у клуба хорошая скамейка и хорошие тренеры, поэтому за СКА в данном смысле я относительно спокоен», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

За СКА Кузнецов в девяти матчах набрал 5 (1+4) очков.

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