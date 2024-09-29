Губерниев — о травме Кузнецова: не думаю, что СКА сильно от него зависит в плане команды

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о травме нападающего СКА Евгения Кузнецова. 32-летний форвард выбыл на два месяца после повреждения, полученного в матче с «Северсталью» (8:5).

«Конечно, мы все радовались, когда Женя вернулся в КХЛ и начал приносить пользу СКА. Такие мастера нужны клубу, хочу пожелать ему здоровья. Не думаю, что СКА прям сильно зависит с точки зрения команды от Кузнецова, но в любом случае это весомая потеря. Притом у клуба хорошая скамейка и хорошие тренеры, поэтому за СКА в данном смысле я относительно спокоен», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

За СКА Кузнецов в девяти матчах набрал 5 (1+4) очков.