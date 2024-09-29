Стало известно, когда «Металлург» объявит о расставании с Гомоляко и кем принято решение

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко покинет свой пост. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый со ситуацией.

Магнитогорский клуб объявит о решении в понедельник, 30 сентября. Оно было принято президентом «Металлурга» Виктором Рашниковым. Документы о расторжении контракта уже подписаны.

С 2011 по 2013 год Гомоляко входил в тренерский штаб «Металлурга» в качестве ассистента, а с 1995 по 2000 год, а также в 2003-м играл за команду в качестве хоккеиста. С декабря 2020 года Гомоляко занимал должность спортивного директора магнитогорского клуба.

В минувшем сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина.