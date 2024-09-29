Агент: Хуснутдинов — хоккеист с высоким IQ. Он знает, как закрепиться в основе «Миннесоты»

Александр Черных, представитель агентства, отвечающего за дела нападающего «Миннесоты» Марата Хуснутдинова, поделился ожиданиями от игры своего клиента в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Марат — это игрок с высоким КПД. Профессионалы видят, сколько он делает для победы команды, — это просто колоссальная работа. Плюс у него хорошее катание, видение поля и всё остальное…

Он понял, что это другая лига. Слава богу, в команде его поддержали. Большое спасибо Кириллу Капризову — он во всём помогает Марату. Хуснутдинов сам парень с высоким IQ и понимает, что нужно делать, чтобы закрепиться в основном составе и показывать результат», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

22-летний Хуснутдинов в минувшем сезоне принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности «-3».

«Миннесота» начнёт новый сезон НХЛ 11 октября домашним матчем с «Коламбусом».