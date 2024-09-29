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Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил уверенную победу над «Автомобилистом»

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил уверенную победу над «Автомобилистом»
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Анвар Гатиятулин, главный тренер «Ак Барса» заявил, что в команде была проведена корректировка подготовки. Матч с «Автомобилистом» завершился победой казанской команды (6:2). Это их шестая победа подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 08:24 (5x5)     1:1 Бабенко (Кателевский, Дыняк) – 08:57 (5x5)     1:2 Кателевский (Дыняк) – 11:10 (5x5)     1:3 Коршков (Галимов, Миллер) – 15:33 (5x5)     1:4 Яшкин (Галимов, Петан) – 20:18 (5x4)     2:4 Хрипунов (Да Коста, Голышев) – 45:37 (5x5)     2:5 Семёнов (Лямкин, Коршков) – 47:10 (5x5)     2:6 Сафонов (Коршков, Семёнов) – 54:32 (5x4)    

— Интересный, напряжённый матч, играли против сильного соперника. В начале сезона у нас была такая же выездная серия, для нас самым неудачным матчем был третий, внесли коррективы в подготовке. Это сработало, для нас было важно после матча в Магнитогорске сыграть все 60 минут на полной концентрации. Благодарю ребят, слышат тренерский штаб.

— Согласитесь, что «Ак Барс» выиграл матч за счёт прессинга и лучших скоростей?
— Победили за счёт характера, самоотверженности, сделали где-то двадцать блокшотов. Выполнение игрового задания — успех сегодняшней победы.

— В этом сезоне сложно отыгрываться против «Автомобилиста». Стал ли гол спустя 30 секунд после шайбы соперника ключевым в игре?
— Повторюсь: игра длится 60 минут, доносим ребятам, что результат матча зависит от вашей игры. Нужно играть до финальной сирены, как бы ни складывался матч. Сегодня все 60 минут играли так, как планировали, тот рисунок игры, к которому мы готовимся на тренировках. Доносим, чтобы целостность игры сохранялась, несмотря ни на что.

— Можете ли сегодня прокомментировать победу на татарском?
— Всё впереди, пока ещё не могу, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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