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Заварухин — после 2:6 от «Ак Барса»: первый гол словно вогнал «Автомобилист» в ступор

Заварухин — после 2:6 от «Ак Барса»: первый гол словно вогнал «Автомобилист» в ступор
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (2:6) в регулярном чемпионате КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 08:24 (5x5)     1:1 Бабенко (Кателевский, Дыняк) – 08:57 (5x5)     1:2 Кателевский (Дыняк) – 11:10 (5x5)     1:3 Коршков (Галимов, Миллер) – 15:33 (5x5)     1:4 Яшкин (Галимов, Петан) – 20:18 (5x4)     2:4 Хрипунов (Да Коста, Голышев) – 45:37 (5x5)     2:5 Семёнов (Лямкин, Коршков) – 47:10 (5x5)     2:6 Сафонов (Коршков, Семёнов) – 54:32 (5x4)    

— Неплохое начало было до первого пропущенного гола, хороший гол забили после хорошей контратаки. Гол «Ак Барса» словно в ступор немного вогнал, стали больше ошибаться, соперник этим воспользовался. Нельзя давать такой мастеровитой команде шансы, мы их дали много. В третьем периоде имели шансы, но соперник сыграл строго, где-то не успели возвратиться.

— Как оцените дебют Никиты Миллера в КХЛ?
— Был хороший момент во втором периоде, не забил. Давал движение команде, это мы просили от него.

— Нет ощущения, что Лайпсик и Меркли не могут найти «химию» с партнёрами?
— Хорошие моменты были у Меркли, надеюсь, добавит.

— Можете сравнить эту версию «Ак Барса» с той, против которой играли весной?
— В плей-офф мы их обыграли, а сегодня они нас обыграли. Пожалуй, более агрессивной стала команда, высокие нападающие выигрывают борьбу, мы в этом моменте проиграл, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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