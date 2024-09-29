Заварухин — после 2:6 от «Ак Барса»: первый гол словно вогнал «Автомобилист» в ступор

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (2:6) в регулярном чемпионате КХЛ.
— Неплохое начало было до первого пропущенного гола, хороший гол забили после хорошей контратаки. Гол «Ак Барса» словно в ступор немного вогнал, стали больше ошибаться, соперник этим воспользовался. Нельзя давать такой мастеровитой команде шансы, мы их дали много. В третьем периоде имели шансы, но соперник сыграл строго, где-то не успели возвратиться.
— Как оцените дебют Никиты Миллера в КХЛ?
— Был хороший момент во втором периоде, не забил. Давал движение команде, это мы просили от него.
— Нет ощущения, что Лайпсик и Меркли не могут найти «химию» с партнёрами?
— Хорошие моменты были у Меркли, надеюсь, добавит.
— Можете сравнить эту версию «Ак Барса» с той, против которой играли весной?
— В плей-офф мы их обыграли, а сегодня они нас обыграли. Пожалуй, более агрессивной стала команда, высокие нападающие выигрывают борьбу, мы в этом моменте проиграл, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 29 сентября 2024
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