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Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал травму ведущего центра команды

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал травму ведущего центра команды
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о травме нападающего Кёртиса Валка. В последний раз хоккеист выходил на лёд 26 сентября в игре с «Сибирью» (2:4). Сегодня, 29 сентября, «Автомобилист» проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 2:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 08:24 (5x5)     1:1 Бабенко (Кателевский, Дыняк) – 08:57 (5x5)     1:2 Кателевский (Дыняк) – 11:10 (5x5)     1:3 Коршков (Галимов, Миллер) – 15:33 (5x5)     1:4 Яшкин (Галимов, Петан) – 20:18 (5x4)     2:4 Хрипунов (Да Коста, Голышев) – 45:37 (5x5)     2:5 Семёнов (Лямкин, Коршков) – 47:10 (5x5)     2:6 Сафонов (Коршков, Семёнов) – 54:32 (5x4)    

— Что с Кёртисом Валком, который попал в список травмированных?
— Недели на две-три он выбыл.

— Эберт допустил несколько ошибок. Был ли он готов на 100%?
— Сегодня все игроки много ошибались. Не только его были ошибки, многих игроков, проиграли пятак сегодня, это было основным. Он лидер команды и должен показывать свой уровень.

— «Автомобилист» входит в тройку самых недисциплинированных команд лиги. Как будете работать над этим?
— На собрании после игры сказал, что каждое последующее невынужденное удаление будет караться штрафом, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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