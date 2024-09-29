Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал травму ведущего центра команды

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о травме нападающего Кёртиса Валка. В последний раз хоккеист выходил на лёд 26 сентября в игре с «Сибирью» (2:4). Сегодня, 29 сентября, «Автомобилист» проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 2:6.
— Что с Кёртисом Валком, который попал в список травмированных?
— Недели на две-три он выбыл.
— Эберт допустил несколько ошибок. Был ли он готов на 100%?
— Сегодня все игроки много ошибались. Не только его были ошибки, многих игроков, проиграли пятак сегодня, это было основным. Он лидер команды и должен показывать свой уровень.
— «Автомобилист» входит в тройку самых недисциплинированных команд лиги. Как будете работать над этим?
— На собрании после игры сказал, что каждое последующее невынужденное удаление будет караться штрафом, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 29 сентября 2024
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