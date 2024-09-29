Форвард «Ак Барса» назвал ключевой момент уверенной победы над «Автомобилистом»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу над «Автомобилистом» (2:6) в матче КХЛ.

— Мы уважаем каждого соперника. «Автомобилист» показал хороший хоккей, но мы оказались чуть сильнее.

– Игра вашего звена лучше вписывается в стиль нового главного тренера?

– У команды стоит задача побеждать в каждом матче.

– Какой момент сегодня можете назвать ключевым? Отыгрались и повели в две шайбы?

– Да, наверное, именно этот момент стал переломным. Но не мне судить – мы трудились на протяжении всего матча, старались играть в атаку. Бывало, что «Автомобилист» хорошо закрывал нас в зоне, но мы грамотно оборонялись, — приводит слова Дыняка пресс-служба казанской команды на официальном сайте.