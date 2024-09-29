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Форвард «Ак Барса» назвал ключевой момент уверенной победы над «Автомобилистом»

Форвард «Ак Барса» назвал ключевой момент уверенной победы над «Автомобилистом»
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу над «Автомобилистом» (2:6) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 08:24 (5x5)     1:1 Бабенко (Кателевский, Дыняк) – 08:57 (5x5)     1:2 Кателевский (Дыняк) – 11:10 (5x5)     1:3 Коршков (Галимов, Миллер) – 15:33 (5x5)     1:4 Яшкин (Галимов, Петан) – 20:18 (5x4)     2:4 Хрипунов (Да Коста, Голышев) – 45:37 (5x5)     2:5 Семёнов (Лямкин, Коршков) – 47:10 (5x5)     2:6 Сафонов (Коршков, Семёнов) – 54:32 (5x4)    

— Мы уважаем каждого соперника. «Автомобилист» показал хороший хоккей, но мы оказались чуть сильнее.

– Игра вашего звена лучше вписывается в стиль нового главного тренера?
– У команды стоит задача побеждать в каждом матче.

– Какой момент сегодня можете назвать ключевым? Отыгрались и повели в две шайбы?
– Да, наверное, именно этот момент стал переломным. Но не мне судить – мы трудились на протяжении всего матча, старались играть в атаку. Бывало, что «Автомобилист» хорошо закрывал нас в зоне, но мы грамотно оборонялись, — приводит слова Дыняка пресс-служба казанской команды на официальном сайте.

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