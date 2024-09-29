СКА заменил вратаря после трёх пропущенных шайб от «Куньлуня»

В эти минуты на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге местный СКА принимает «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Армейцы пропустили три шайбы подряд, а затем произвели замену вратаря, выпустив Никиту Серебрякова вместо Артемия Плешкова.

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21-летний Плешков в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата, пропустив 21 шайбу. Он проводит второй сезоне в составе СКА в КХЛ.

СКА, в случае поражения, прервёт серию побед из пяти матчей, проиграв в четвёртый раз. Для «Куньлуня» эта победа может стать первой спустя четыре игры из поражений.