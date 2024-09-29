СКА заменил вратаря после трёх пропущенных шайб от «Куньлуня»
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В эти минуты на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге местный СКА принимает «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Армейцы пропустили три шайбы подряд, а затем произвели замену вратаря, выпустив Никиту Серебрякова вместо Артемия Плешкова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5) 0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5) 0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4) 1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5) 1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
21-летний Плешков в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата, пропустив 21 шайбу. Он проводит второй сезоне в составе СКА в КХЛ.
СКА, в случае поражения, прервёт серию побед из пяти матчей, проиграв в четвёртый раз. Для «Куньлуня» эта победа может стать первой спустя четыре игры из поражений.
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