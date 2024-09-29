Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА заменил вратаря после трёх пропущенных шайб от «Куньлуня»

СКА заменил вратаря после трёх пропущенных шайб от «Куньлуня»
Комментарии

В эти минуты на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге местный СКА принимает «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Армейцы пропустили три шайбы подряд, а затем произвели замену вратаря, выпустив Никиту Серебрякова вместо Артемия Плешкова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5)     0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5)     0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4)     1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5)     1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

21-летний Плешков в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата, пропустив 21 шайбу. Он проводит второй сезоне в составе СКА в КХЛ.

СКА, в случае поражения, прервёт серию побед из пяти матчей, проиграв в четвёртый раз. Для «Куньлуня» эта победа может стать первой спустя четыре игры из поражений.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android