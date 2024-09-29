Форвард «Ак Барса» Яшкин набрал очки в каждой игре КХЛ нынешнего сезона
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Автомобилистом» (6:2). Форвард набрал очки во всех девяти матчах нынешнего сезона.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 08:24 (5x5) 1:1 Бабенко (Кателевский, Дыняк) – 08:57 (5x5) 1:2 Кателевский (Дыняк) – 11:10 (5x5) 1:3 Коршков (Галимов, Миллер) – 15:33 (5x5) 1:4 Яшкин (Галимов, Петан) – 20:18 (5x4) 2:4 Хрипунов (Да Коста, Голышев) – 45:37 (5x5) 2:5 Семёнов (Лямкин, Коршков) – 47:10 (5x5) 2:6 Сафонов (Коршков, Семёнов) – 54:32 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В минувшем сезоне на счету 31-летнего Яшкина 24 (18+6) очков в 36 матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) очка в четырёх играх плей-офф. Ранее в КХЛ Яшкин играл за СКА и московское «Динамо», а на уровне НХЛ представлял «Аризону», «Вашингтон» и «Сент-Луис».
«Ак Барс» одержал шестую победу подряд и седьмую в девяти матчах. В следующей игре команда Анвара Гатиятулина встретится дома с «Амуром» 2 октября.
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