Форвард «Ак Барса» Яшкин набрал очки в каждой игре КХЛ нынешнего сезона

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Автомобилистом» (6:2). Форвард набрал очки во всех девяти матчах нынешнего сезона.

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В минувшем сезоне на счету 31-летнего Яшкина 24 (18+6) очков в 36 матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) очка в четырёх играх плей-офф. Ранее в КХЛ Яшкин играл за СКА и московское «Динамо», а на уровне НХЛ представлял «Аризону», «Вашингтон» и «Сент-Луис».

«Ак Барс» одержал шестую победу подряд и седьмую в девяти матчах. В следующей игре команда Анвара Гатиятулина встретится дома с «Амуром» 2 октября.