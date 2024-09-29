Разъярённый Патрик Лайне выбросил амуницию после травмы в матче с «Торонто»

Нападающий «Монреаля» Патрик Лайне получил травму по ходу предсезонного матча с «Торонто» (1:2) и не смог продолжить встречу. Финский форвард, покидая лёд, в эмоциях выкинул свой шлем и краги. Площадку Лайне покинул лишь при помощи медицинского персонала.

Фото: Кадр из трансляции

В минувшем сезоне форвард, выступавший в составе «Коламбуса», принял участие лишь в 18 матчах, пропустив бóльшую часть из-за травмы. В этих встречах он набрал 9 (6+3) очков. Также Лайне прошёл через Программу помощи хоккеистам НХЛ, а позже запросил обмен из «Блю Джекетс».

26-летний Патрик Лайне также играл в НХЛ за «Виннипег», который и выбрал его на драфте НХЛ 2016 года в первом раунде под общим первым номером.