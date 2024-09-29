Разъярённый Патрик Лайне выбросил амуницию после травмы в матче с «Торонто»
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Нападающий «Монреаля» Патрик Лайне получил травму по ходу предсезонного матча с «Торонто» (1:2) и не смог продолжить встречу. Финский форвард, покидая лёд, в эмоциях выкинул свой шлем и краги. Площадку Лайне покинул лишь при помощи медицинского персонала.
НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Робертсон (Коуэн, Тимминс) – 09:17 (5x5) 0:2 Робертсон (Хольмберг, Нис) – 43:25 (5x5) 1:2 Дак (Хатсон, Судзуки) – 58:16 (6x5)
Фото: Кадр из трансляции
В минувшем сезоне форвард, выступавший в составе «Коламбуса», принял участие лишь в 18 матчах, пропустив бóльшую часть из-за травмы. В этих встречах он набрал 9 (6+3) очков. Также Лайне прошёл через Программу помощи хоккеистам НХЛ, а позже запросил обмен из «Блю Джекетс».
26-летний Патрик Лайне также играл в НХЛ за «Виннипег», который и выбрал его на драфте НХЛ 2016 года в первом раунде под общим первым номером.
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