Пятая шайба «Куньлуня» в ворота СКА была отменена после видеопросмотра

В эти минуты на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге местный СКА принимает «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Пятая шайба китайской команды в ворота хозяев площадки была отменена из-за офсайда. СКА брал видеопросмотр эпизода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Шайба в наших воротах побывала — и с нашими, и не нашим – все вместе её туда занесли. Но мы берём запрос на офсайд перед взятием ворот. Он, похоже, был. Да, отменён гол – цифры на табло более неприятными не становятся, фух», — написала пресс-служба армейской команды.

Для СКА возможное поражение станет первым за пять матчей КХЛ.