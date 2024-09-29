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Пятая шайба «Куньлуня» в ворота СКА была отменена после видеопросмотра

Пятая шайба «Куньлуня» в ворота СКА была отменена после видеопросмотра
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В эти минуты на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге местный СКА принимает «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Пятая шайба китайской команды в ворота хозяев площадки была отменена из-за офсайда. СКА брал видеопросмотр эпизода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5)     0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5)     0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4)     1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5)     1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)     1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en)     2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5)     3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Шайба в наших воротах побывала — и с нашими, и не нашим – все вместе её туда занесли. Но мы берём запрос на офсайд перед взятием ворот. Он, похоже, был. Да, отменён гол – цифры на табло более неприятными не становятся, фух», — написала пресс-служба армейской команды.

Для СКА возможное поражение станет первым за пять матчей КХЛ.

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