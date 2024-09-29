СКА дома проиграл «Куньлуню» после победной серии из пяти матчей

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный СКА уступил «Куньлуню» со счётом 4:5.
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В составе «Куньлуня» шайбы забросили Паркер Фу, Наиль Якупов, Цзян Фу, Адам Кленденинг и Райан Меркли. У СКА авторами голов стали Захар Бардаков, оформивший дубль, Михаил Григоренко и Валентин Зыков.
СКА прервал победную серию из пяти выигрышей подряд. Команда Романа Ротенберга уступила четырежды в 10 матчах сезона. В следующей игре армейцы встретятся с минским «Динамо» на выезде 3 октября.
«Куньлунь», наоборот, прервал серию поражений из четырёх матчей. Для китайской команды эта победа стала четвёртой в 10 матчах. В ближайшем матче подопечные Михаила Кравца сыграют в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым» 1 октября.
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