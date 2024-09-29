«Нефтехимик» потерпел шестое поражение кряду, уступив на выезде московскому «Динамо»

В эти минуты на льду «ВТБ Арены — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Московское «Динамо» на домашней площадке обыграло нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счётом 5:4 в серии буллитов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Шайбами в составе нижнекамской команды отметились Евгений Митякин, Герман Точилкин, Жан-Себастьен Ди и Булат Шафигуллин. У «Динамо» точные броски на счету Артёма Ильенко, Павла Кудрявцева, Егора Римашевского и Даниила Пыленкова. Победный бросок в серии буллитов нанёс Дмитрий Рашевский.
Для «Нефтехимика» это шестое поражение подряд. В следующей игре команда Олега Леонтьева встретится с «Ладой» дома 2 октября.
«Динамо» побеждает три матча подряд. 1 октября команда Алексея Кудашова сыграет с ЦСКА дома.
- 29 сентября 2024
-
20:08
-
19:48
-
19:44
-
19:37
-
19:34
-
19:07
-
18:49
-
18:24
-
18:10
-
18:04
-
17:57
-
17:53
-
17:53
-
17:39
-
17:16
-
17:14
-
17:00
-
16:52
-
16:35
-
15:50
-
15:30
-
15:08
-
14:45
-
14:25
-
14:05
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:35
-
12:15
-
11:50
-
11:30
-
11:05
-
10:50
-
10:25