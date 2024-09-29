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Динамо Москва — Нефтехимик, результат матча 29 сентября 2024, счет 5:4 Б, КХЛ 2024-2025

«Нефтехимик» потерпел шестое поражение кряду, уступив на выезде московскому «Динамо»
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В эти минуты на льду «ВТБ Арены — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Московское «Динамо» на домашней площадке обыграло нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счётом 5:4 в серии буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Ильенко (Римашевский, Кудрявцев) – 00:49 (5x5)     1:1 Митякин (Жукенов, Хоружев) – 03:39 (5x4)     1:2 Точилкин (Клок) – 11:02 (5x5)     1:3 Ди (Белозёров, Дергачёв) – 24:44 (5x5)     2:3 Кудрявцев (Римашевский, Сизов) – 32:28 (5x5)     3:3 Римашевский (Гусев, Менелл) – 41:03 (5x3)     3:4 Шафигуллин (Жукенов) – 47:05 (4x5)     4:4 Пыленков (Ожиганов) – 58:48 (6x4)     5:4 Рашевский – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе нижнекамской команды отметились Евгений Митякин, Герман Точилкин, Жан-Себастьен Ди и Булат Шафигуллин. У «Динамо» точные броски на счету Артёма Ильенко, Павла Кудрявцева, Егора Римашевского и Даниила Пыленкова. Победный бросок в серии буллитов нанёс Дмитрий Рашевский.

Для «Нефтехимика» это шестое поражение подряд. В следующей игре команда Олега Леонтьева встретится с «Ладой» дома 2 октября.

«Динамо» побеждает три матча подряд. 1 октября команда Алексея Кудашова сыграет с ЦСКА дома.

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