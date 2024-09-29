«Нефтехимик» потерпел шестое поражение кряду, уступив на выезде московскому «Динамо»

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В эти минуты на льду «ВТБ Арены — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Московское «Динамо» на домашней площадке обыграло нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счётом 5:4 в серии буллитов.

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Шайбами в составе нижнекамской команды отметились Евгений Митякин, Герман Точилкин, Жан-Себастьен Ди и Булат Шафигуллин. У «Динамо» точные броски на счету Артёма Ильенко, Павла Кудрявцева, Егора Римашевского и Даниила Пыленкова. Победный бросок в серии буллитов нанёс Дмитрий Рашевский.

Для «Нефтехимика» это шестое поражение подряд. В следующей игре команда Олега Леонтьева встретится с «Ладой» дома 2 октября.

«Динамо» побеждает три матча подряд. 1 октября команда Алексея Кудашова сыграет с ЦСКА дома.