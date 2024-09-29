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Динамо Минск — Северсталь, результат матча 29 сентября 2024, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

«Cеверсталь» одержала первую победу спустя три матча, переиграв минское «Динамо»
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Сегодня, 29 сентября, на льду «Минск-Арены» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местное «Динамо» проиграло череповецкой «Северстали» со счётом 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Энас – 03:48 (5x5)     1:1 Аймурзин (Пилипенко) – 18:10 (5x5)     1:2 Скоренов (Иванцов, Степанов) – 22:05 (5x5)     2:2 Волков (Улле) – 31:43 (5x5)     2:3 Пилипенко (Душак, Калдис) – 56:32 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе команды победителей отметились Данил Аймурзин, Александр Скоренов и Кирилл Пилипенко. У минчан точные броски на счету Сэма Энаса и Александра Волкова.

«Северсталь» прервала серию поражений из трёх матчей, одержав шестую победу в сезоне. В следующей игре команда Андрея Козырева встретится с «Сочи» на выезде 1 октября.

Минское «Динамо» проиграло спустя два победных матча, потерпев третье поражение в сезоне. 1 октября минчане дома сыграют с «Адмиралом».

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