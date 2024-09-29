«Cеверсталь» одержала первую победу спустя три матча, переиграв минское «Динамо»

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Сегодня, 29 сентября, на льду «Минск-Арены» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местное «Динамо» проиграло череповецкой «Северстали» со счётом 2:3.

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Шайбами в составе команды победителей отметились Данил Аймурзин, Александр Скоренов и Кирилл Пилипенко. У минчан точные броски на счету Сэма Энаса и Александра Волкова.

«Северсталь» прервала серию поражений из трёх матчей, одержав шестую победу в сезоне. В следующей игре команда Андрея Козырева встретится с «Сочи» на выезде 1 октября.

Минское «Динамо» проиграло спустя два победных матча, потерпев третье поражение в сезоне. 1 октября минчане дома сыграют с «Адмиралом».