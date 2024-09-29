«Куньлунь» потроллил Ротенберга после победы над СКА

Пресс-служба «Куньлуня» после победы над СКА (5:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пошутила над главным тренером соперника Романом Ротенбергом.

«Сегодня они сыграли свою лучшую игру в сезоне (с)» — написано в сообщении.

Эту фразу главный тренер СКА использовал несколько раз в сезоне для описания игры соперника.

СКА прервал серию из пяти побед подряд. Команда Романа Ротенберга проиграла четырежды в 10 матчах сезона. В следующий раз армейцы встретятся с минским «Динамо» на выезде 3 октября.

«Куньлунь», наоборот, прервал серию поражений из четырёх матчей. Для китайской команды эта победа стала четвёртой в 10 матчах. В ближайшей игре подопечные Михаила Кравца встретятся в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым» 1 октября.