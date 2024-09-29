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Главный тренер «Куньлуня» прокомментировал победу над СКА

Главный тренер «Куньлуня» прокомментировал победу над СКА
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец высказался о победе своей команды над СКА (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5)     0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5)     0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4)     1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5)     1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)     1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en)     2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5)     3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5)     4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)    

«Мы увидели совершенно другую нашу команду, очень хорошо отыграли с первых до последних секунд. Может, не до последних, в конце пропустили обидные голы. Но забить СКА пять дорогого стоит. Два периода хорошо играли в обороне, грамотно выполняли задачи. Знали, что со СКА нельзя терять шайбу, нельзя задерживаться в своей зоне, нужно быстрее проходить среднюю, играть без удалений. Довольны игрой — но это одна игра. Надо так проявлять себя со всеми, а не только со СКА. Надеюсь, возьмём всё хорошее из этой встречи, плохое уберём и будем дальше двигаться», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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