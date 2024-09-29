Главный тренер «Куньлуня» прокомментировал победу над СКА

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец высказался о победе своей команды над СКА (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы увидели совершенно другую нашу команду, очень хорошо отыграли с первых до последних секунд. Может, не до последних, в конце пропустили обидные голы. Но забить СКА пять дорогого стоит. Два периода хорошо играли в обороне, грамотно выполняли задачи. Знали, что со СКА нельзя терять шайбу, нельзя задерживаться в своей зоне, нужно быстрее проходить среднюю, играть без удалений. Довольны игрой — но это одна игра. Надо так проявлять себя со всеми, а не только со СКА. Надеюсь, возьмём всё хорошее из этой встречи, плохое уберём и будем дальше двигаться», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.