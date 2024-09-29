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«Я уже практически в Китае». Кравец — на вопрос об «Авангарде»

«Я уже практически в Китае». Кравец — на вопрос об «Авангарде»
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец после победы над СКА (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ ответил на вопрос об омском «Авангарде».

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5)     0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5)     0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4)     1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5)     1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)     1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en)     2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5)     3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5)     4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)    

— Как думаете, сегодня в Омске кто-то вздохнул?
— Ну, я не знаю. К Омску возвращаться не будем, это история. Как они там сами что думают… Я уже практически в Китае, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

60-летний Кравец работал ассистентом главного тренера в омской команде в 2022 году, а в ноябре того же года был назначен на пост главного тренера. В марте 2024 года «Авангард» расторг контракт с Кравцом по соглашению сторон.

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