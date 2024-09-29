«Я уже практически в Китае». Кравец — на вопрос об «Авангарде»

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец после победы над СКА (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ ответил на вопрос об омском «Авангарде».

— Как думаете, сегодня в Омске кто-то вздохнул?

— Ну, я не знаю. К Омску возвращаться не будем, это история. Как они там сами что думают… Я уже практически в Китае, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

60-летний Кравец работал ассистентом главного тренера в омской команде в 2022 году, а в ноябре того же года был назначен на пост главного тренера. В марте 2024 года «Авангард» расторг контракт с Кравцом по соглашению сторон.