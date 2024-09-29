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Ротенберг — о поражении от «Куньлуня»: всё решил один стык

Ротенберг — о поражении от «Куньлуня»: всё решил один стык
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение команды от «Куньлуня» (4:5) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5)     0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5)     0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4)     1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5)     1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)     1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en)     2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5)     3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5)     4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)    

«Мы предупреждали наших ребят, что будет очень жёсткая игра: канадцы, тренер, который работает в системе СКА, хорошо нам известный. Здорово команда играет в обороне, наши ребята от этом знали. В первом периоде мы увидели, что наши ребята, зная об этом, свалились на индивидуальную игру. Можно говорить про настрой каждого, но у нас много ребят после травм, много сил отдали в прошлой игре, эти хоккеисты не показали свою лучшую игру.

За три игры мы забили 17 голов, этого достаточно для побед, нам есть что улучшить. После первого периода был серьёзный мужской разговор — надеюсь, больше такого разговора не будет. Два периода бились, старались, играли с характером, чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять. По сути, проиграли этот матч, уступив один стык, когда пропустили пятый гол. Если бы этот стык наш хоккеист не уступил, выиграли бы в этой встрече. Надо обращать внимание на детали: на стыки, на единоборства», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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