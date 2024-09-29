Кравец — о пяти шайбах в матче со СКА: показал перед игрой всего лишь один клип

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец высказался после победы над СКА (5:4) о последних матчах команды, а также прокомментировал результативность во встрече с армейцами.

— Что случилось после хорошего старта сезона? На Дальнем Востоке, в Сибири команда чуть-чуть потерялась, потом дома была серия невнятных матчей.

— Вы же должны понимать, что команда новая, новые звенья, многие ребята играют первый сезон в КХЛ. Хорошее начало, да, дома. Досадное поражение от «Северстали», это ударяет. С «Локомотивом» уже было гораздо лучше.

На Дальнем Востоке первая игра была хорошей, после этого — провальная. В Новосибирске мы здорово играли, просто не забивали. Сегодня забросили пять — нужно использовать свои моменты.

Тактика другая, игроки другие, приходится и звенья менять, находить варианты, потому что не всегда всё работает так, как хотелось. То вратарь здорово выступит, игроки не выступают. То вратарь не играет, игроки играют. Нужно сложить этот пазл вместе — тогда всё будет хорошо. Радует, что никто не сдавался, все здорово работали на тренировках. Верю, что постепенно придём к сочетаниям, которые нас устраивают, и ребята будут делать свою работу на 200%.

— Почему капитаном стал Фу, а Ип вышел с ассистентской нашивкой?

— Это не первый раз. Решили, что Ип будет передавать свой капитанский опыт Спенсеру, и тот в будущем будет капитаном.

— Какое суровое английское слово сказали перед игрой, что команду так прорвало?

— Единственное — попросил, чтобы бросали побольше. Очень много у нас было ненужных передач, всё по периметру, а угрозы нет. Перед игрой показал всего лишь один клип по зоне атаки, где мы поднимали шайбу наверх, бросали, добивали. Сегодня многие голы так и были забиты. Ничего сурового не говорил, ребята умеют забивать, просто иногда делали лишнюю передачу. Сегодня было по-другому, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.