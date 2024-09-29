Ротенберг: игроки СКА, которые не выходят заряженными, будут иметь проблемы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Куньлуня» (4:5) высказался об игроках своей команды.

«Будем тренироваться, работать, уделять внимание большинству и меньшинству. У нас серьёзная конкуренция: ребята, которые не выходят заряженными, не борются, будут иметь проблемы с попаданием в состав.

Работаем дальше. В целом благодарен команде за эту игру, много ярких комбинаций, в концовке можно было забрасывать за минуту две шайбы сильному оборонительному сопернику, сильному вратарю. Надо отметить соперника: они однозначно показали свою лучшую игру в сезоне. У нас есть возможность зализать раны, набраться сил, в Минске тяжёлая игра, будет борьба, покажем наш лучший хоккей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.