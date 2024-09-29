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Ротенберг: игроки СКА, которые не выходят заряженными, будут иметь проблемы

Ротенберг: игроки СКА, которые не выходят заряженными, будут иметь проблемы
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Куньлуня» (4:5) высказался об игроках своей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5)     0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5)     0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4)     1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5)     1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)     1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en)     2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5)     3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5)     4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)    

«Будем тренироваться, работать, уделять внимание большинству и меньшинству. У нас серьёзная конкуренция: ребята, которые не выходят заряженными, не борются, будут иметь проблемы с попаданием в состав.

Работаем дальше. В целом благодарен команде за эту игру, много ярких комбинаций, в концовке можно было забрасывать за минуту две шайбы сильному оборонительному сопернику, сильному вратарю. Надо отметить соперника: они однозначно показали свою лучшую игру в сезоне. У нас есть возможность зализать раны, набраться сил, в Минске тяжёлая игра, будет борьба, покажем наш лучший хоккей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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