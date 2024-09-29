Кравец — после победы «Куньлуня» над СКА: не надо ничего и никого бояться

Главные тренер «Куньлуня» Михаил Кравец высказался о победе над СКА (5:4) в матче КХЛ.

— Вы побеждали СКА с «Витязем», «Амуром», «Авангардом» и «Куньлунем». Родные места вдохновляют?

— Вдохновляют, само собой, мне всегда приятно находиться в своём родном городе. Думаю, многие люди болеют за меня и мою команду, их энергия тоже очень помогает. Но это всё слова, а самое главное — хоккеисты, их работа, отношения. Никакие флюиды не помогут, если на площадке находятся не пятёрка и вратарь, а просто люди, которые вышли поиграть в хоккей. А если каждую смену выходит великолепная пятёрка и вратарь — тогда всё в порядке.

— Почему не выпустили Синяткина даже при 5:1?

— Во-первых, ещё было очень много времени, во-вторых, он был холодный. Ну и вы видели, что в конце произошло. Это не мой стиль выпускать игрока, который всю игру просидел. Вместо него же кого-то надо посадить? А люди добивались этой победы кровью, пусть они сами и заканчивают.

— Планом на игру были контратаки, почему они перестали удаваться в третьем периоде?

— Это автоматическая реакция, когда выигрываешь 5:1, хотя я просил в раздевалке продолжать атаковать, держать шайбу. Потому что если просто уходишь в оборону, то тебя затопчут, задавят. Но не всегда это у ребят получается, кажется, что проще сдержать, отбросить шайбу, а на самом деле, даже когда выпускают шестерых, нужно не одному играть активно, а двум, заставлять соперника тяжело выходить из зоны. Они стали легко выходить из зоны, давать больше возможностей играть в нашей зоне, в этом и проблема. Не надо ничего и никого бояться, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.