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Кравец — после победы «Куньлуня» над СКА: не надо ничего и никого бояться

Кравец — после победы «Куньлуня» над СКА: не надо ничего и никого бояться
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Главные тренер «Куньлуня» Михаил Кравец высказался о победе над СКА (5:4) в матче КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5)     0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5)     0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4)     1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5)     1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)     1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en)     2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5)     3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5)     4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)    

— Вы побеждали СКА с «Витязем», «Амуром», «Авангардом» и «Куньлунем». Родные места вдохновляют?
— Вдохновляют, само собой, мне всегда приятно находиться в своём родном городе. Думаю, многие люди болеют за меня и мою команду, их энергия тоже очень помогает. Но это всё слова, а самое главное — хоккеисты, их работа, отношения. Никакие флюиды не помогут, если на площадке находятся не пятёрка и вратарь, а просто люди, которые вышли поиграть в хоккей. А если каждую смену выходит великолепная пятёрка и вратарь — тогда всё в порядке.

— Почему не выпустили Синяткина даже при 5:1?
— Во-первых, ещё было очень много времени, во-вторых, он был холодный. Ну и вы видели, что в конце произошло. Это не мой стиль выпускать игрока, который всю игру просидел. Вместо него же кого-то надо посадить? А люди добивались этой победы кровью, пусть они сами и заканчивают.

— Планом на игру были контратаки, почему они перестали удаваться в третьем периоде?
— Это автоматическая реакция, когда выигрываешь 5:1, хотя я просил в раздевалке продолжать атаковать, держать шайбу. Потому что если просто уходишь в оборону, то тебя затопчут, задавят. Но не всегда это у ребят получается, кажется, что проще сдержать, отбросить шайбу, а на самом деле, даже когда выпускают шестерых, нужно не одному играть активно, а двум, заставлять соперника тяжело выходить из зоны. Они стали легко выходить из зоны, давать больше возможностей играть в нашей зоне, в этом и проблема. Не надо ничего и никого бояться, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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