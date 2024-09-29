Кравец: кроме нихао, по-китайски ничего не запомнишь. Достаточно английского

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец признался, что не особо продвинулся в вопросе изучения китайского языка.

— По-китайски что-то научились говорить?

— Я же работал в ВХЛ, целый сезон был в Китае. Ну как этому научишься? Кроме нихао, ничего не запомнишь, а остальное настолько сложно… Может, и не сложно, но этим нужно заниматься. Наверное, достаточно английского, уже и так голова забита. Ребята все говорят по-английски, с этим проблем нет, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Михаил Кравец стал главным тренером китайской команды в мае 2024 года. Ранее он чуть менее двух лет отработал в омском «Авангарде».