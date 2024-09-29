Ротенберг — о травме Кузнецова: это точно не два месяца

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о травме нападающего команды Евгения Кузнецова. Сообщалось, что хоккеист должен пропустить два месяца.

— Ситуация с Кузнецовым — что-то хроническое?

— Нет никакой истории болезни. При вбрасываниях всегда большая нагрузка на плечи, нужно их закачивать, нужно уделять этому вниманию. На МРТ не всё так просто было, но это не столь серьёзная травма, как наш штаб предполагал. Он уже тренируется, работает в зале. Вчера «Монреаль» играл в «Торонто», Патрику Лайне вообще вынесли колено. Хоккей — жёсткая игра, колени, плечи травмируются. Надо больше тренироваться, как нас учила ленинградская улица — нужно бить первым, не нужно бояться травм.

Это точно не два месяца. Это консервативный подход, медицинский. Мы будем работать, чтобы Кузнецов вернулся как можно быстрее, но не станем форсировать его восстановление. Если бы это был плей-офф, мы могли бы уколоть его, он бы играл. В 2015-м у нас Николай Белов играл с переломом, его кололи каждый день, и он внёс огромный вклад в победу в Кубке Гагарина. На данный момент мы не будем рисковать здоровьем наших хоккеистов, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.