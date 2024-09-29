Роман Ротенберг назвал причины поражения СКА от «Куньлуня»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о деталях игры с «Куньлунем» (4:5) в КХЛ.

— Остались недовольны первым периодом. Не было ли связано это с тем, что игроки не перестроились после матча с «Северсталью»?

— Да, это две совершенно разные команды, наши ребята это знали. Нет такого, что они не перестроились — разговор был про отношение. Надо выкладываться в каждой смене дома, перед своими болельщиками. Была яркая игра, думаю, все болельщики получили удовольствие, нам не хватило чуть-чуть, чтобы перейти в овертайм. Повторюсь: выиграй наш игрок тот стык, была бы другая ситуация. Всё в деталях, мы видели взаимопонимание между игроками, новые сочетания. Две минуты третьего периода — такой хоккей, который мы хотим видеть все 60 минут.

— Может, крупная победа стала причиной такого старта?

— Тренерский штаб объяснял игрокам накануне матча, что это будет совсем другая игра с заряженным соперником. Все хотят в Петербурге показать свою лучшую игру, потому что это будущее многих хоккеистов. Вот они проявят себя против СКА — им, возможно, будут предлагать контракты сегодня уже из других клубов. Они это понимают: эти матчи смотрят все, много внимания уделяется СКА, наши игры разбираются детально, все смотрят наши ошибки. Это значит, что мы работаем правильно, все интересуются нашим клубом и нашими хоккеистами. Мы говорили, что будет много борьбы, это хорошая команда, у них много сильных ребят.

Второй гол забил игрок, задрафтованный в первом раунде первым (Наиль Якупов. — Прим. «Чемпионата»). У нас больше в лиге таких игроков нет. Нужно лишить их основного оружия — борьба, стыки, самоотверженность. У наших ребят есть мастерство, хоккейный интеллект. Эмоционально не так просто собраться на домашнюю серию, игроки где-то устают, хоккей — это про эмоции. Команда должна выполнять игровое задание и не сваливаться на индивидуальные действия, не пытаться обыграть пять игроков соперника. У нас есть травмы, мы не подвели команду к общему знаменателю. Для Деанджело был тяжёлый второй матч после перелётов, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.