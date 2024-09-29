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Алексей Кудашов объяснил, что происходит с главными звёздами московского «Динамо»

Алексей Кудашов объяснил, что происходит с главными звёздами московского «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Ильенко (Римашевский, Кудрявцев) – 00:49 (5x5)     1:1 Митякин (Жукенов, Хоружев) – 03:39 (5x4)     1:2 Точилкин (Клок) – 11:02 (5x5)     1:3 Ди (Белозёров, Дергачёв) – 24:44 (5x5)     2:3 Кудрявцев (Римашевский, Сизов) – 32:28 (5x5)     3:3 Римашевский (Гусев, Менелл) – 41:03 (5x3)     3:4 Шафигуллин (Жукенов) – 47:05 (4x5)     4:4 Пыленков (Ожиганов) – 58:48 (6x4)     5:4 Рашевский – 65:00    

«Как и в любой игре – было и хорошее, и плохое. Плохое – это то, что не давало нам играть организованно от начала до конца: их контратаки и наши недоработки. А хорошее – это то, что вытащили игру и выиграли её.

— Расскажите, какие мысли у вас были о плане по спасению матча, когда при счёте 3:4 и полученном большинстве вы сразу заменили вратаря на шестого полевого игрока, а потом выпустили вторую бригаду, не став брать тайм-аут.
— Не буду рассказывать вам о мыслях, какие у меня были. Если говорить о той последовательности, которую вы рассказали, то там всё очень просто. Тайм-аут был не нужен, потому что всё, что рисуется, мы делаем на тренировках, и каждый прекрасно знает, что он должен делать. А почему выпустил вторую бригаду, так потому, что первая устала.

— Вы для этого и могли взять тайм-аут, чтобы первая отдохнула, только розыгрыш у неё весь матч не шёл.
— Вот вы сами и ответили на этот вопрос. Вы всё правильно сказали.

— И тем не менее, если говорить прямо, вас тревожит состояние ваших главных лидеров? Тех людей, которые как раз и собраны в первой бригаде большинства.
— Давайте так: сколько мы сегодня забили в большинстве?

— Две. Но одну в формате «пять на три», а вторую забили другие игроки.
-Понимаете, всё равно – вот они нас приучили к тому, что по большинству мы на верху.

— В прошлом сезоне оно было космическое. 36% реализации.
— Да. Но вы видите, как соперник блокирует их броски? И тем не менее – это всё равно умные игроки, которые находят способ обойти все эти оборонительные построения. Знаете, убрать и всё разломать – очень легко, а собрать – тяжело. Поэтому мы сейчас стараемся сохранить то, что есть, проанализировать и улучшить.
Что касается их состояния, то да – мы это видим. Оно и нам тоже не нравится. Но я уже не раз говорил, что мы залезем на сезон. Помните, я вам говорил, что первые 10 матчей у нас могут пойти кувырком. Наверное, так оно и есть. Физическое состояние неоднородное, разное, но мы провели тестирование и медосмотр, чтобы во всём разобраться, и мы на правильном пути. Предсезонка у нас была чуть другой, поэтому понадобилось больше времени, чтобы всё это привести, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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