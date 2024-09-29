Куляш – о поражении СКА: бывают матчи, когда у одних залетает все, а у других – ничего

Экс-защитник сборной России, тренер команды МХЛ «Капитан» Денис Куляш считает, что игрокам СКА в матче с «Куньлунем» (4:5) явно не везло и счёт не отражает соотношение сил двух команд.

«Бывают матчи, когда у одних залетает все, а у других – ничего. Игра между СКА и «Куньлунем» — как раз такой случай. После пяти побед подряд, эмоциональной встречи против «Северстали» армейцы наошибались, наверное, матчей на десять вперёд. Чаще всего длительные победные серии именно так и завершаются – неожиданным результатом против соперника из нижней части таблицы. Конечно, счет в этом матче — это не показатель силы соперников и не повод делать какие-то выводы, весна все расставит по своим местам. У петербуржцев есть время до следующего выезда – думаю, они потратят его на отработку игры в неравных составах, здесь армейцам нужно прогрессировать», — сказал Куляш «Чемпионату».