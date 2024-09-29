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Куляш – о поражении СКА: бывают матчи, когда у одних залетает все, а у других – ничего

Куляш – о поражении СКА: бывают матчи, когда у одних залетает все, а у других – ничего
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Экс-защитник сборной России, тренер команды МХЛ «Капитан» Денис Куляш считает, что игрокам СКА в матче с «Куньлунем» (4:5) явно не везло и счёт не отражает соотношение сил двух команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5)     0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5)     0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4)     1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5)     1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)     1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en)     2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5)     3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5)     4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)    

«Бывают матчи, когда у одних залетает все, а у других – ничего. Игра между СКА и «Куньлунем» — как раз такой случай. После пяти побед подряд, эмоциональной встречи против «Северстали» армейцы наошибались, наверное, матчей на десять вперёд. Чаще всего длительные победные серии именно так и завершаются – неожиданным результатом против соперника из нижней части таблицы. Конечно, счет в этом матче — это не показатель силы соперников и не повод делать какие-то выводы, весна все расставит по своим местам. У петербуржцев есть время до следующего выезда – думаю, они потратят его на отработку игры в неравных составах, здесь армейцам нужно прогрессировать», — сказал Куляш «Чемпионату».

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