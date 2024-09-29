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Ротенберг: СКА может забить за минуту четыре гола, 15 секунд хватает на один гол

Ротенберг: СКА может забить за минуту четыре гола, 15 секунд хватает на один гол
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении в матче с «Куньлунем» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5)     0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5)     0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4)     1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5)     1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)     1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en)     2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5)     3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5)     4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)    

— Что можете сказать болельщикам, которые покинули трибуны при счёте 1:5?
— Когда мы выиграли Олимпиаду в 2018-м — не буду говорить, кто именно, некоторые люди, которые были с командой четыре года, ушли с арены. Они узнали о победе на Олимпиаде с новостей, сбежали с арены. Я предлагаю всем оставаться до конца: наша команда может за минуту забить четыре шайбы. 15 секунд нам достаточно для одного гола, это мы видели в последних двух играх. Нам нужно больше забивать, меньше пропускать, за этим стоит огромная работа.

— Каково состояние Сергея Андронова?
— Тренируется, как и все ребята. На ближайший выезд он поедет. Кузнецов не поедет на выезд, остальные полетят. Может быть, и он полетит, если на нём всё заживёт, как на собаке, доктор скажет, что он готов играть.

— Стоило ли снимать вратаря при счёте 1:4?
— Ситуация 6 на 4 — такая же, как 5 на 5, нужно выигрывать все стыки, все борьбу. Будем трернироваться, чтобы не проигрывать стыки и борьбу. Если бы не пропустили эту шайбу, может быть, выиграли бы игру. Что мы, должны были согласиться со счётом 1:4? Команда может забивать по две шайбы за минуту и забивает, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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