Ротенберг: СКА может забить за минуту четыре гола, 15 секунд хватает на один гол

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении в матче с «Куньлунем» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Что можете сказать болельщикам, которые покинули трибуны при счёте 1:5?

— Когда мы выиграли Олимпиаду в 2018-м — не буду говорить, кто именно, некоторые люди, которые были с командой четыре года, ушли с арены. Они узнали о победе на Олимпиаде с новостей, сбежали с арены. Я предлагаю всем оставаться до конца: наша команда может за минуту забить четыре шайбы. 15 секунд нам достаточно для одного гола, это мы видели в последних двух играх. Нам нужно больше забивать, меньше пропускать, за этим стоит огромная работа.

— Каково состояние Сергея Андронова?

— Тренируется, как и все ребята. На ближайший выезд он поедет. Кузнецов не поедет на выезд, остальные полетят. Может быть, и он полетит, если на нём всё заживёт, как на собаке, доктор скажет, что он готов играть.

— Стоило ли снимать вратаря при счёте 1:4?

— Ситуация 6 на 4 — такая же, как 5 на 5, нужно выигрывать все стыки, все борьбу. Будем трернироваться, чтобы не проигрывать стыки и борьбу. Если бы не пропустили эту шайбу, может быть, выиграли бы игру. Что мы, должны были согласиться со счётом 1:4? Команда может забивать по две шайбы за минуту и забивает, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.