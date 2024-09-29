Главный тренер «Динамо» объяснил, почему Комтуа перестал проходить в состав

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Нефтехимиком» (5:4 Б) объяснил, почему нападающий Макс Комтуа не проходит в состав команды.
«Мы не стали менять выигрышный состав. Вот в принципе и всё, что является основным. Единственное, непосредственно перед игрой нам пришлось поменять одного защитника. А так не стали ничего не менять, пока все на своих местах.
Вы знаете, нам не хочется повторять те ошибки, которые были сделаны в первых играх – чтобы этот тут сыграл, а этот здесь. Получился небольшой хаос, который нам надо сейчас устаканить.
Макс тренируется с удвоенной силой. Сегодня тренировался, вчера тренировался, работает с неиграющим составом. Его физическое состояние улучшается», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 29 сентября 2024
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