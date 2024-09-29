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Главный тренер «Динамо» объяснил, почему Комтуа перестал проходить в состав

Главный тренер «Динамо» объяснил, почему Комтуа перестал проходить в состав
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Нефтехимиком» (5:4 Б) объяснил, почему нападающий Макс Комтуа не проходит в состав команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Ильенко (Римашевский, Кудрявцев) – 00:49 (5x5)     1:1 Митякин (Жукенов, Хоружев) – 03:39 (5x4)     1:2 Точилкин (Клок) – 11:02 (5x5)     1:3 Ди (Белозёров, Дергачёв) – 24:44 (5x5)     2:3 Кудрявцев (Римашевский, Сизов) – 32:28 (5x5)     3:3 Римашевский (Гусев, Менелл) – 41:03 (5x3)     3:4 Шафигуллин (Жукенов) – 47:05 (4x5)     4:4 Пыленков (Ожиганов) – 58:48 (6x4)     5:4 Рашевский – 65:00    

«Мы не стали менять выигрышный состав. Вот в принципе и всё, что является основным. Единственное, непосредственно перед игрой нам пришлось поменять одного защитника. А так не стали ничего не менять, пока все на своих местах.

Вы знаете, нам не хочется повторять те ошибки, которые были сделаны в первых играх – чтобы этот тут сыграл, а этот здесь. Получился небольшой хаос, который нам надо сейчас устаканить.

Макс тренируется с удвоенной силой. Сегодня тренировался, вчера тренировался, работает с неиграющим составом. Его физическое состояние улучшается», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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