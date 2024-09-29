В московском «Динамо» прокомментировали слух о возможном громком обмене с «Металлургом»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на информацию, что «Металлург» хочет получить нападающего его команды Эрика О'Делла, а взамен отдать Скотта Уилсона.

— За несколько часов назад прошла удивительная информация, что магнитогорский «Металлург» хочет совершить сделку с «Динамо» по обмену Скотта Уилсона на Эрика О’Делла. Ваша позиция?

— Давайте так: кто об этом написал? Источник. Можно о чём-то говорить только тогда, если придёт генеральный менеджер и скажет какую-то вещь. Вы же знаете, как у нас устроено наше хоккейное общество, наш хоккейный мир и наша хоккейная пресса. Есть хоккейная информация и дезинформация. Иногда это происходит перед играми, как вы правильно сказали – за несколько часов – когда информация неожиданно появляется, и она может повлиять на игроков и всю организацию – как позитивно, так и негативно.

— Давайте иначе: у московского «Динамо» нет мыслей по возможному обмену Эрика?

— Вы знаете, в ситуации, когда не всё и у всех получается, то какие-то мысли всегда есть. Но вы же знаете рынок. Вы прекрасно знаете, что есть и чего нет в магнитогорском клубе. Есть там что-то? Вот даже если просто взять и проанализировать ситуацию. Вот появился этот слух. Хорошо. Но можно взять условную команду N, и там есть замечательный игрок, у которого есть проблемы по определённым причинам. Тогда можно о чём-то говорить. А тут я не вижу в Магнитогорске игрока первых двух звеньев, у которого были бы там проблемы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.