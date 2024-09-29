Леонтьев – об упущенной победе над «Динамо»: что комментировать? Большинство соперника?

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (4:5 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Соперник перед игрой с нами отдыхал четыре дня, а у нас накануне был тяжелейший матч. Мы знали, что они находятся не в том турнирном положении, которое привыкли видеть. Понимали, что у них будет запредельная мотивация, готовились и разбирали соперника. В принципе получился неплохой матч, если убрать некоторые спорные удаления. Но что есть то есть. Посмотрели на большинство соперника и получили очередной опыт при игре в меньшинстве.

Естественно, когда у тебя 20 минут штрафного времени, то по твоим воротам наносится больше 100 бросков. Соперник бросал невероятное количество, мы сделали 36 блоков, но конечно… Что тут комментировать? Большинство соперника? Ну неплохое. Оно и в прошлом году таким было.

Парни геройски себя проявили. Попали в сложную ситуацию, доиграли до конца, но, когда ты ведёшь в счёте за пять минут до конца, надо дожимать соперника. Надо играть строго и дисциплинированно», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.