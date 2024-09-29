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В «Нефтехимике» рассказали о травме, которую получил их ведущий форвард

В «Нефтехимике» рассказали о травме, которую получил их ведущий форвард
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после поражения в матче с московским «Динамо» (4:5 Б) высказался о травме нападающего Владимира Брюквина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Ильенко (Римашевский, Кудрявцев) – 00:49 (5x5)     1:1 Митякин (Жукенов, Хоружев) – 03:39 (5x4)     1:2 Точилкин (Клок) – 11:02 (5x5)     1:3 Ди (Белозёров, Дергачёв) – 24:44 (5x5)     2:3 Кудрявцев (Римашевский, Сизов) – 32:28 (5x5)     3:3 Римашевский (Гусев, Менелл) – 41:03 (5x3)     3:4 Шафигуллин (Жукенов) – 47:05 (4x5)     4:4 Пыленков (Ожиганов) – 58:48 (6x4)     5:4 Рашевский – 65:00    

«При выборе голкипера на матч мы исходим из того, что есть на сегодняшний день, и ты не смотришь на то, что было в прошлом сезоне. Смотрим на то, кто и как провёл последнюю игру, кто в каком состоянии находится, сколько сил и эмоций отдал. Поэтому не считаю нужным проводить параллели с прошлым годом. Сегодня пал выбор на Артёма Загидулина. Какие-то мысли у нас были, но Артём тоже хороший вратарь. Поэтому они стоят сейчас у нас так, как они стоят.

Брюквин травмирован. Он получил травму, когда ему въехали коленом в мышцу, у него разрыв. Поэтому он восстанавливается. Только по этой причине он сегодня и не сыграл. Вообще он у нас всегда в основном составе», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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