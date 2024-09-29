В «Нефтехимике» рассказали о травме, которую получил их ведущий форвард

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после поражения в матче с московским «Динамо» (4:5 Б) высказался о травме нападающего Владимира Брюквина.
«При выборе голкипера на матч мы исходим из того, что есть на сегодняшний день, и ты не смотришь на то, что было в прошлом сезоне. Смотрим на то, кто и как провёл последнюю игру, кто в каком состоянии находится, сколько сил и эмоций отдал. Поэтому не считаю нужным проводить параллели с прошлым годом. Сегодня пал выбор на Артёма Загидулина. Какие-то мысли у нас были, но Артём тоже хороший вратарь. Поэтому они стоят сейчас у нас так, как они стоят.
Брюквин травмирован. Он получил травму, когда ему въехали коленом в мышцу, у него разрыв. Поэтому он восстанавливается. Только по этой причине он сегодня и не сыграл. Вообще он у нас всегда в основном составе», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 29 сентября 2024
-
21:22
-
21:09
-
21:05
-
20:56
-
20:48
-
20:45
-
20:44
-
20:41
-
20:40
-
20:38
-
20:36
-
20:34
-
20:31
-
20:29
-
20:26
-
20:23
-
20:20
-
20:08
-
19:48
-
19:44
-
19:37
-
19:34
-
19:07
-
18:49
-
18:24
-
18:10
-
18:04
-
17:57
-
17:53
-
17:53
-
17:39
-
17:16
-
17:14
-
17:00
-
16:52