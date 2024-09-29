Пыленков – о камбэке: в КХЛ все команды равны. Мы показали, что у «Динамо» есть коллектив

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал победу над «Нефтехимком» (5:4 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Где-то в определённых аспектах мы допустили недоработки. Не смогли поймать шайбу на себя, хотя и могли помочь своему вратарю, но чуть-чуть у нас не получилось. Однако мы сыграли до конца, всей командой и показали, что у нас есть коллектив и что мы можем отыгрываться даже со счёта 1:3. Порадовали своих болельщиков и близких. Спасибо им за поддержку.
Соперник – хорошая команда. Да, где-то они сейчас не на подъёме, но сейчас все команды в лиге равны и тут нет проходных матчей. Все бьются от ножа. Сезон длинный. Впереди ещё много игр. И самое главное, кто выиграет в конце.
После возвращения в Дальнего Востока у нас было полтора выходных дня, а потом два ударных, в которые мы хорошо поработали, готовясь к этой игре. Вы правильно сказали, что впереди у нас дерби с ЦСКА. В таких матчах ещё больше накал страстей. Думаю, что болельщикам будет очень интересно», — сказал Пыленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 29 сентября 2024
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