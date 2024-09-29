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Пыленков – о камбэке: в КХЛ все команды равны. Мы показали, что у «Динамо» есть коллектив

Пыленков – о камбэке: в КХЛ все команды равны. Мы показали, что у «Динамо» есть коллектив
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Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал победу над «Нефтехимком» (5:4 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Ильенко (Римашевский, Кудрявцев) – 00:49 (5x5)     1:1 Митякин (Жукенов, Хоружев) – 03:39 (5x4)     1:2 Точилкин (Клок) – 11:02 (5x5)     1:3 Ди (Белозёров, Дергачёв) – 24:44 (5x5)     2:3 Кудрявцев (Римашевский, Сизов) – 32:28 (5x5)     3:3 Римашевский (Гусев, Менелл) – 41:03 (5x3)     3:4 Шафигуллин (Жукенов) – 47:05 (4x5)     4:4 Пыленков (Ожиганов) – 58:48 (6x4)     5:4 Рашевский – 65:00    

«Где-то в определённых аспектах мы допустили недоработки. Не смогли поймать шайбу на себя, хотя и могли помочь своему вратарю, но чуть-чуть у нас не получилось. Однако мы сыграли до конца, всей командой и показали, что у нас есть коллектив и что мы можем отыгрываться даже со счёта 1:3. Порадовали своих болельщиков и близких. Спасибо им за поддержку.

Соперник – хорошая команда. Да, где-то они сейчас не на подъёме, но сейчас все команды в лиге равны и тут нет проходных матчей. Все бьются от ножа. Сезон длинный. Впереди ещё много игр. И самое главное, кто выиграет в конце.

После возвращения в Дальнего Востока у нас было полтора выходных дня, а потом два ударных, в которые мы хорошо поработали, готовясь к этой игре. Вы правильно сказали, что впереди у нас дерби с ЦСКА. В таких матчах ещё больше накал страстей. Думаю, что болельщикам будет очень интересно», — сказал Пыленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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