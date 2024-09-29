Крикунов: СКА не хватило времени, чтобы сравнять счет с «Куньлунем»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги матча СКА — «Куньлунь» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Армейцы проявили характер, уступая в счете четыре шайбы в третьем периоде они едва не спасли матч. Им просто-напросто не хватило времени, возможно, одной атаки. Хотел бы отметить правильный тренерский ход по ранней замене вратаря шестым полевым игроком. Это в итоге сработало. В конце третьего периода было видно, что соперник «посыпался». Думаю, еще бы две-три минуты и счет бы сравнялся. Отметил бы характер армейцев, которые бились до последних секунд», — сказал Крикунов «Чемпионату».