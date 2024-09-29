Крикунов: СКА не хватило времени, чтобы сравнять счет с «Куньлунем»
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги матча СКА — «Куньлунь» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5) 0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5) 0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4) 1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5) 1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5) 1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en) 2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5) 3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5) 4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)
«Армейцы проявили характер, уступая в счете четыре шайбы в третьем периоде они едва не спасли матч. Им просто-напросто не хватило времени, возможно, одной атаки. Хотел бы отметить правильный тренерский ход по ранней замене вратаря шестым полевым игроком. Это в итоге сработало. В конце третьего периода было видно, что соперник «посыпался». Думаю, еще бы две-три минуты и счет бы сравнялся. Отметил бы характер армейцев, которые бились до последних секунд», — сказал Крикунов «Чемпионату».
Комментарии
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