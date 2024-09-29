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«У «Филадельфии» давно не было элитных талантов, Мичков — особенный». Фанаты — о Матвее

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков оформил дубль в предсезонном матче с «Бостоном» (3:2 ОТ). Болельщики «Флайерз» после игры не сдерживали эмоций в адрес российского форварда.