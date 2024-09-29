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«У «Филадельфии» давно не было элитных талантов, Мичков — особенный». Фанаты — о Матвее

«У «Филадельфии» давно не было элитных талантов, Мичков — особенный». Фанаты — о Матвее
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Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков оформил дубль в предсезонном матче с «Бостоном» (3:2 ОТ). Болельщики «Флайерз» после игры не сдерживали эмоций в адрес российского форварда.

НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Пик) – 12:59 (5x5)     1:1 Ристолайнен (Люкселль, Пилинг) – 16:25 (5x5)     1:2 Пойтрас (Фредерик) – 22:40 (4x5)     2:2 Мичков (Люкселль, Конечны) – 24:14 (5x4)     3:2 Мичков (Конечны) – 63:52 (3x3)    
  • «Этот парень вчера вечером выглядел хорошо. Надеюсь, он сможет продолжать в том же духе. Он определённо принёс много азарта в эту команду», — написал один пользователь.
  • «Люди на самом деле говорили: «Единственный шаг, который сделали «Флайерз» в это межсезонье, — подписание Мичкова», — отметил другой пользователь.
  • «Он был как электроник. То же самое и с Кутюрье, который за него заступился», — отреагировал третий пользователь.
  • «Как давний фанат «Флайерз» могу сказать, что в последний раз, когда эта команда действительно принесла мне радость, был волшебный забег в 2010 году. Я так взволнован началом этого сезона! У нас так давно не было элитных талантов. Мичков — особенный, и он у нас», — говорится в другом комментарии.
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