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У «Нефтехимика» 38 заблокированных бросков за матч, у «Динамо» — шесть

У «Нефтехимика» 38 заблокированных бросков за матч, у «Динамо» — шесть
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Хоккеисты «Нефтехимика» заблокировали 38 бросков по ходу матча с московским «Динамо» (4:5 Б) в регулярном чемпионате КХЛ. Примечательно, что у соперника нижнекамской команды в статистике значится всего шесть заблокированных бросков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Ильенко (Римашевский, Кудрявцев) – 00:49 (5x5)     1:1 Митякин (Жукенов, Хоружев) – 03:39 (5x4)     1:2 Точилкин (Клок) – 11:02 (5x5)     1:3 Ди (Белозёров, Дергачёв) – 24:44 (5x5)     2:3 Кудрявцев (Римашевский, Сизов) – 32:28 (5x5)     3:3 Римашевский (Гусев, Менелл) – 41:03 (5x3)     3:4 Шафигуллин (Жукенов) – 47:05 (4x5)     4:4 Пыленков (Ожиганов) – 58:48 (6x4)     5:4 Рашевский – 65:00    

Лидерами по этому показателю в составе «Нефтехимика» стали Владислав Леонтьев (восемь заблокированных бросков), Лукаш Клок, Илья Пастухов (по шесть), Богдан Киселевич (четыре), Герман Точилкин и Евгений Митяйкин (по три).

Для «Нефтехимика» это шестое поражение подряд. В следующей игре команда Олега Леонтьева встретится с «Ладой» дома 2 октября. В нынешнем сезоне команда одержала четыре победы.

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