У «Нефтехимика» 38 заблокированных бросков за матч, у «Динамо» — шесть

Хоккеисты «Нефтехимика» заблокировали 38 бросков по ходу матча с московским «Динамо» (4:5 Б) в регулярном чемпионате КХЛ. Примечательно, что у соперника нижнекамской команды в статистике значится всего шесть заблокированных бросков.

Лидерами по этому показателю в составе «Нефтехимика» стали Владислав Леонтьев (восемь заблокированных бросков), Лукаш Клок, Илья Пастухов (по шесть), Богдан Киселевич (четыре), Герман Точилкин и Евгений Митяйкин (по три).

Для «Нефтехимика» это шестое поражение подряд. В следующей игре команда Олега Леонтьева встретится с «Ладой» дома 2 октября. В нынешнем сезоне команда одержала четыре победы.