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Наиль Якупов забросил шесть шайб за 10 матчей, за весь прошлый сезон — восемь

Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА (5:4). Для форварда эта шайба стала шестой в 10 матчах сезона, в прошлой кампании Якупов забросил восемь шайб за 31 матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Прошлый сезон 30-летний Якупов провёл в составе «Нефтехимика». В 31 матче, помимо восьми шайб, нападающий отдал 11 результативных передач. В нынешней кампании у Якупова нет результативных передач.

«Куньлунь» прервал серию поражений из четырёх матчей. Для китайской команды эта победа стала четвёртой в 10 матчах. В ближайшем матче подопечные Михаила Кравца сыграют в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым» 1 октября.