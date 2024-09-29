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Наиль Якупов забросил шесть шайб за 10 матчей, за весь прошлый сезон — восемь

Наиль Якупов забросил шесть шайб за 10 матчей, за весь прошлый сезон — восемь
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Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА (5:4). Для форварда эта шайба стала шестой в 10 матчах сезона, в прошлой кампании Якупов забросил восемь шайб за 31 матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5)     0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5)     0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4)     1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5)     1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)     1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en)     2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5)     3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5)     4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Прошлый сезон 30-летний Якупов провёл в составе «Нефтехимика». В 31 матче, помимо восьми шайб, нападающий отдал 11 результативных передач. В нынешней кампании у Якупова нет результативных передач.

«Куньлунь» прервал серию поражений из четырёх матчей. Для китайской команды эта победа стала четвёртой в 10 матчах. В ближайшем матче подопечные Михаила Кравца сыграют в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым» 1 октября.

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