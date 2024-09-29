18-летний Демидов из СКА набрал восемь очков в 10 матчах сезона

Нападающий СКА Иван Демидов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:5). Для 18-летнего хоккеиста это восьмое набранное очко в сезоне. Он забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Демидов проводит третий сезон в Континентальной хоккейной лиге за СКА, но два предыдущих сезона закончились для него без набранных очков. В сезоне-2022/2023 он принял участие в двух матчах, в следующем — в четырёх.

СКА прервал победную серию из пяти выигрышей подряд. Команда Романа Ротенберга уступила четырежды в 10 матчах сезона. В следующей игре армейцы встретятся с минским «Динамо» на выезде 3 октября.