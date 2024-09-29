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18-летний Демидов из СКА набрал восемь очков в 10 матчах сезона

18-летний Демидов из СКА набрал восемь очков в 10 матчах сезона
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Нападающий СКА Иван Демидов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:5). Для 18-летнего хоккеиста это восьмое набранное очко в сезоне. Он забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5)     0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5)     0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4)     1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5)     1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5)     1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en)     2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5)     3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5)     4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)    

Демидов проводит третий сезон в Континентальной хоккейной лиге за СКА, но два предыдущих сезона закончились для него без набранных очков. В сезоне-2022/2023 он принял участие в двух матчах, в следующем — в четырёх.

СКА прервал победную серию из пяти выигрышей подряд. Команда Романа Ротенберга уступила четырежды в 10 матчах сезона. В следующей игре армейцы встретятся с минским «Динамо» на выезде 3 октября.

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