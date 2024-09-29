У Деанджело из СКА пять очков после двух матчей в КХЛ
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Защитник СКА Тони Деанджело отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:5). Для американского хоккеиста это четвёртое и пятое набранное очко в двух первых играх за СКА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Шартье) – 08:36 (5x5) 0:2 Якупов (О'Реган) – 18:08 (5x5) 0:3 Фу (Шартье, Меркли) – 23:32 (5x4) 1:3 Бардаков (Демидов, Галенюк) – 25:50 (5x5) 1:4 Кленденинг (Фу, Ип) – 31:59 (5x5) 1:5 Меркли (Фу) – 51:17 (en) 2:5 Бардаков (Григоренко, Алистров) – 54:27 (5x5) 3:5 Григоренко (Никишин, Деанджело) – 57:11 (6x5) 4:5 Зыков (Григоренко, Деанджело) – 59:48 (6x5)
Ранее 28-летний хоккеист отдал три результативные передачи в победной игре с «Северсталью» (8:5).
Деанджело стал игроком российской команды 23 сентября, подписав контракт на один сезон. Ранее американец восемь лет провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где в 371 матче набрал 210 (48+162) очков. В НХЛ Деанджело играл за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнз», «Филадельфию Флайерз».
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