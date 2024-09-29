У Деанджело из СКА пять очков после двух матчей в КХЛ

Защитник СКА Тони Деанджело отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:5). Для американского хоккеиста это четвёртое и пятое набранное очко в двух первых играх за СКА.

Ранее 28-летний хоккеист отдал три результативные передачи в победной игре с «Северсталью» (8:5).

Деанджело стал игроком российской команды 23 сентября, подписав контракт на один сезон. Ранее американец восемь лет провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где в 371 матче набрал 210 (48+162) очков. В НХЛ Деанджело играл за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнз», «Филадельфию Флайерз».