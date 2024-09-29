«Он станет великим игроком». Деанджело — о 18-летнем Демидове

Защитник СКА Тони Деанджело высказался о 18-летнем нападающем команды Иване Демидове.

«Он действительно хорош. У него отличное мастерство и бросок. Демидов очень талантлив, он станет великим игроком», — приводит слова Деанджело Охтинский пресс-центр.

В нынешнем сезоне Демидов в 10 матчах сезона набрал 8 (4+4) очков. Хоккеист проводит третий сезон в Континентальной хоккейной лиге за СКА, но два предыдущих сезона закончились для него без набранных очков. В сезоне-2022/2023 он принял участие в двух встречах, в следующем — в четырёх.

СКА в матче с «Куньлунем» (4:5) прервал победную серию из пяти игр.